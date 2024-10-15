"Последнее желание" 15.10.2024

Задолжала свою смерть. Пока истец оплакивала умершего мужа, ритуальное агентство спланировало ее собственные поминки. Вдова требует расторгнуть договор и вернуть 15 тысяч рублей, оплаченных за пышное погребение. Ответчик против: утверждает, что он уже выполнил часть условий по договору и намерен продолжить подготовку к похоронам истца.