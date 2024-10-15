Здорово здоровым бытьЗдоровьеСила верыБелорусская суперженщинаОдин деньСмысл жизниІснасцьБлиже некудаДачаДело жизни. ВоенпромМаршрут построенМесто для жизниАрсенал РодиныКонтроль качестваТвой городТехнополисСуд решит

"Последнее желание"

15.10.2024

Задолжала свою смерть. Пока истец оплакивала умершего мужа, ритуальное агентство спланировало ее собственные поминки. Вдова требует расторгнуть договор и вернуть 15 тысяч рублей, оплаченных за пышное погребение. Ответчик против: утверждает, что он уже выполнил часть условий по договору и намерен продолжить подготовку к похоронам истца.

Выпуски

20 видео

"Последнее желание"