Превратил квартиру в аквапарк и попал в суд 26.09.2024

Хозяйка квартиры подала иск на соседа сверху, из-за страха оказаться затопленной, ведь он установил в своем жилище настоящую баню, а теперь еще и устраивает там пенные вечеринки. Истец требует перестать превращать квартиру сверху в аквапарк, а также возместить моральный ущерб в размере 2000 тыс. рублей, за жизнь в постоянном стрессе. Ответчик свою вину не признает: считает, что истец мстит ему за несложившиеся романтические отношения.