Прошла модное обучение и лишилась бизнеса 24.10.2024

Истец прошла обучение у модного коуча и лишилась бизнеса. Теперь требует вернуть деньги за обучение. Ответчик, с иском несогласна, считает, что истец переложила на нее ответственность за свои неудачи.