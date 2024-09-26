Провернула выгодную сделку и устранила конкурентов 26.09.2024

Руководителя отдела уволили из компании за отравление работников пирожками собственного приготовления. Истец требует признать увольнение незаконным, а также выплатить ей моральную компенсацию в размере 26000 рублей. Ответчик c иском не согласна: считает, что поведение истца чуть не подвергло компанию к убыткам.