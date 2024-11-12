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Расплата за ошибки матери

12.11.2024

Истец подарил дочери дом и машину, но вскоре узнал, что она - не родная. Требует отменить договор дарения и взыскать стоимость дорогого подарка. Ответчик иск не признает: уверена, что любовь отца, пусть и не родного, сильнее кровных уз.

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Расплата за ошибки матери