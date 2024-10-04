Рекламировала косметику, а подруга решила, что это подарок 04.10.2024

Косметика, которая избавляет.. от дружбы! Истец порекомендовала подруге новый крем, а на утро обнаружила его пропажу. Требует возместить деньги за люксовый уход! Ответчик с иском не согласен. Утверждает, что подруга сама подарила ей дорогую косметику!