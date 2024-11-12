Репетитор увел жену и неплохо заработал 12.11.2024

Равнобедренный треугольник оказался… Любовным! Истец требует вернуть деньги, которые он потратил на дорогого репетитора по математике для бывшей жены. Утверждает, что на уроках вместо синусов и косинусов изучалась формула любви. Ответчик иск не признает: считает, что стоимость занятий росла вместе с потенциалом талантливой ученицы.