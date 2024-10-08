Щедрость со сроком годности 08.10.2024

Истец оплатил любовнице покупку квартиры - но передумал. Требует взыскать с девушки стоимость всех дорогих подарков. Ответчик иск не признает: уверена, что любовь дороже денег, а подарки - лишь малая часть компенсации за разбитое сердце.