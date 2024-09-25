Селедка по цене золотой рыбки 25.09.2024

Дегустация селедки в магазине закончилась дурной славой. Теперь девушка требует от продуктового магазина выплатить моральную компенсацию за испорченную репутацию и вернуть деньги за съеденную ею рыбу. Ответчик против. Он утверждает, что истец сама виновата в своем гастрономическом фиаско.