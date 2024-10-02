Смертельно опасная дача 02.10.2024

Истец утверждает, что деревья и насекомые на участке ответчика угрожают её здоровью. Требуют обязать соседа пересадить вредные туи и наложить запрет на разведение пчёл. Ответчик против. Он уверен, что его дачное увлечение никак не препятствуют спокойной жизни.