Собака маленькая - проблемы большие 08.10.2024

Истец оказалась в реанимации после укуса чихуахуа. Требует от соседки компенсировать затраты на лечение и возместить моральный вред. Ответчик своей вины не признает: она уверена, что соседка сама спровоцировала собаку, а необходимости в лечении и вовсе не было!