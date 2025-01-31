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Суд решит | 82 свидания за 2 года

31.01.2025

Истец заплатила брачному агентству, а жениха так и не нашла. Теперь требует вернуть деньги и возместить моральный вред. Ответчик с иском не согласна. Для поиска благоверного они сделали все возможное.

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Суд решит | 82 свидания за 2 года

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