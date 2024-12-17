Суд решит | Развод с арендой квартиры 17.12.2024

Истец требует от девушки вернуть деньги за съем квартиры. Спустя год стало известно, что жилище принадлежит маме возлюбленной. Ответчик с иском не согласна, и не видит в этом проблемы, так как жилье снималось на правах аренды.