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Суд решит | Бурение скважины обесточило дачный кооператив

05.12.2024

Истец требует возмещения расходов на ремонт повреждённого кабеля. Ответчик не согласна с иском, утверждая, что кабель не должен был проходить через её участок.

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Суд решит | Бурение скважины обесточило дачный кооператив