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Суд решит | Бурение скважины обесточило дачный кооператив
05.12.2024
Истец требует возмещения расходов на ремонт повреждённого кабеля. Ответчик не согласна с иском, утверждая, что кабель не должен был проходить через её участок.
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