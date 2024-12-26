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Суд решит | Дачные разборки

26.12.2024

Установка забора обернулась судом. Истец требует от соседа вернуть часть денег за установку забора. Истец купил дачный участок и предложил соседу заменить забор. Сосед согласился на замену забора, но уехал в командировку. Истец и строители установили новый забор. Ответчик с иском не согласен, так как сумма, оказалась в два раза выше. Почему смета за установку забора выросла в два раза и вернет ли сосед деньги?

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Суд решит | Дачные разборки