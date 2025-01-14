Суд решит | Должен ли клиент оплачивать пропущенные занятия? 14.01.2025

Болезнь не повод для прогулов. Мама школьницы требует вернуть деньги за неиспользованный абонемент на занятия по гимнастике. Она оплатила месяц занятий по гимнастике, но дочь не смогла посещать тренировки из-за простуды. Мама девочки требует вернуть деньги за пропущенные уроки. Ответчик не согласен, утверждает, что ребенок заболел по вине родителей, а студия и так понесла существенные расходы.