Суд решит | Должен ли мастер отделочник оплачивать клиентке ее тонкий эстетический вкус? 30.01.2025

Истец устала слушать насмешки соседей о неудачном цвете фасада дома. Требует выплатить деньги за покраску дома и возместить моральный вред за то, что итоговый цвет фасада не соответствует ее ожиданиям. Ответчик не согласен с иском. Считает, что работы были выполнены по договору.