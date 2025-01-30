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Суд решит | Должен ли мастер отделочник оплачивать клиентке ее тонкий эстетический вкус?

30.01.2025

Истец устала слушать насмешки соседей о неудачном цвете фасада дома. Требует выплатить деньги за покраску дома и возместить моральный вред за то, что итоговый цвет фасада не соответствует ее ожиданиям. Ответчик не согласен с иском. Считает, что работы были выполнены по договору.

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Суд решит | Должен ли мастер отделочник оплачивать клиентке ее тонкий эстетический вкус?

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