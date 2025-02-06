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Одно посеешь, другое пожнешь. Покупка семян оказалась игрой в русскую рулетку Истец посадила семена огурцов, а собрала урожай дынь. Требует возместить стоимость семян и компенсировать моральный вред за провальный дачный сезон. Ответчик с иском не согласен. Уверен, что покупатель должен сам нести ответственность за овощи на своем огороде.

Суд решит | Должен ли продавец семян нести ответственность за овощи на грядке клиента?

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