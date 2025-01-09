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Суд решит | Главный герой новогодних сказок отобрал у детей веру в чудо

09.01.2025

Истец заявляет, что непрофессиональное поведение нанятых актеров разрушило ее репутацию среди соседей и испортило новогоднее настроение детям. Требует расторгнуть договор с праздничным агентством и вернуть деньги. Ответчик против – ее актеры провели праздник на высшем уровне, а гости прост не поняли современного искусства.

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Суд решит | Главный герой новогодних сказок отобрал у детей веру в чудо

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