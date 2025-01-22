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Суд решит | Истец требует взыскать крупный денежный долго умершего друга с его вдовы

22.01.2025

Ответчик не согласна. Считает, что бремя покойного мужа нести не обязана. Она не вступала в наследство, а значит и долги платить не обязана. Обязана ли вдова расплачиваться с долгами умершего мужа?

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Суд решит | Истец требует взыскать крупный денежный долго умершего друга с его вдовы

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