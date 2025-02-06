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Суд решит | Как вернуть деньги, если не взяла с должника расписку? 06.02.2025

Друг познается в долгах. Хотела помочь подруге, но нажила врага. Истец одолжила бывшей сокурснице 20 тысяч рублей, но после получения денег подруга исчезла. Требует взыскать с должницы всю сумму. Ответчик против. Утверждает, что условия возврата долга она не нарушила.

Суд решит | Как вернуть деньги, если не взяла с должника расписку?

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