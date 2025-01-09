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Суд решит | Как выселить из квартиры новую жену бывшего мужа?

09.01.2025

Истец требует расторгнуть договор найма, потому что новая пассия бывшего мужа сделала проживание в квартире невыносимым. Ответчик не согласна с иском. Она уверена, что дело тут не в ее бытовых привычках, а в мужчине. И бывший муж тут совсем не причем.

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Суд решит | Как выселить из квартиры новую жену бывшего мужа?

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