Суд решит | Как выселить из квартиры новую жену бывшего мужа? 09.01.2025

Истец требует расторгнуть договор найма, потому что новая пассия бывшего мужа сделала проживание в квартире невыносимым. Ответчик не согласна с иском. Она уверена, что дело тут не в ее бытовых привычках, а в мужчине. И бывший муж тут совсем не причем.