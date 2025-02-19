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Суд решит | Хитрая схема или законная воля. Кому достанется передаренная квартира?
19.02.2025
Две дарственные – одна квартира. Истец подарил квартиру родной бабушке, а бабушка оформила дарственную на его жену. Считает, что стал жертвой обмана и требует отменить договор дарения. Ответчики иск не признают. Считают, что истец сам разрушил семью и поплатился справедливо.
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Суд решит | Хитрая схема или законная воля. Кому достанется передаренная квартира?
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