Суд решит | Хотела купить невесту для сына 10.12.2024

Мама жениха задабривала невестку подарками, но свадьба так и не состоялась. Теперь требует вернуть все до копейки. Ответчик с иском не согласна, она ничего не просила, подарки дарили сами.