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Суд решит | Хотела купить невесту для сына

10.12.2024

Мама жениха задабривала невестку подарками, но свадьба так и не состоялась. Теперь требует вернуть все до копейки. Ответчик с иском не согласна, она ничего не просила, подарки дарили сами.

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Суд решит | Хотела купить невесту для сына