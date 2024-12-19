Один деньБелорусская суперженщинаЗдоровьеІснасцьСила верыЗдорово здоровым бытьСмысл жизниБлиже некудаМаршрут построенДачаДело жизни. ВоенпромМесто для жизниАрсенал РодиныКонтроль качестваТвой городТехнополисСуд решит

Суд решит | Хотела облегчить быт, а получила проблемы

19.12.2024

Истец требует вернуть деньги за стиральную машину, которая стала причиной семейного разлада. Ответчик утверждает, что мелкий недостаток товара не повод для отказа.

Выпуски

20 видео

Суд решит | Хотела облегчить быт, а получила проблемы