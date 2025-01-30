Суд решит | Хотела завести питомца, нажила врага 30.01.2025

Почему чувство жалости взяло вверх над здравым рассудком? Обязана ли соседка нести ответственность за аллергию чужой собаки? Истец завела собаку, чтобы избежать чувства одиночества, но ее идея не понравилась соседке. Требует возместить расходы на лечение собаки, которую соседка накормила конфетами. Ответчик обвинения отрицает. Она делилась обедом с собакой из чувства жалости, потому что владелица явно не докармливает тощего пса.