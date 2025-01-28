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Суд решит | Хуже обиженной жены могут быть только две обиженные бывшие супруги

28.01.2025

Две бывшие жены требуют у общего мужа часть одной и той же квартиры. Ответчик иск отрицает. Считает, что экс-супруги завидуют его нынешней возлюбленной.

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Суд решит | Хуже обиженной жены могут быть только две обиженные бывшие супруги

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