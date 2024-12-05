Один деньБелорусская суперженщинаСмысл жизниСила верыЗдорово здоровым бытьІснасцьБлиже некудаЗдоровьеМаршрут построенДачаДело жизни. ВоенпромМесто для жизниАрсенал РодиныКонтроль качестваТвой городТехнополисСуд решит

Суд решит | Конфликт в салоне красоты

05.12.2024

Истец утверждает, что провела два окрашивания в один день: в салоне и у соседки. Ответчик не согласен с иском, утверждая, что вред волосам был нанесен после процедуры у соседки.

Выпуски

20 видео

Суд решит | Конфликт в салоне красоты