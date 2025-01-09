Суд решит | Кто должен покрыть убытки заведения, если владелец ресторана сам спровоцировал драку? 09.01.2025

Компания зумеров отметила юбилей с размахом. Теперь ресторану придется закрываться на ремонт. Истец проявил заботу о клиенте, а взамен получил погром своего ресторана. Истец требует возместить ущерб, нанесенный его ресторану во время потасовки. Ответчик своей вины не признает и с иском не согласен. Он уверен, что драку спровоцировал сам владелец заведения.