Суд решит | Кто исправит недостатки новой кухни? 14.01.2025

Истец заказал новую мебель, но пользоваться ей не может. Полки падают, шкафчики не закрываются, а столешница вздувается от каждой капли воды. Утверждает, что чуть не лишился жизни из-за обрушения полок. Требует вернуть деньги за кухонный гарнитур. Истец с иском не согласен, он уверен, что кухня соответствует все стандартам качества, а поломки возникли и-за неаккуратности истца