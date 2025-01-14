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Суд решит | Кто исправит недостатки новой кухни?

14.01.2025

Истец заказал новую мебель, но пользоваться ей не может. Полки падают, шкафчики не закрываются, а столешница вздувается от каждой капли воды. Утверждает, что чуть не лишился жизни из-за обрушения полок. Требует вернуть деньги за кухонный гарнитур. Истец с иском не согласен, он уверен, что кухня соответствует все стандартам качества, а поломки возникли и-за неаккуратности истца

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Суд решит | Кто исправит недостатки новой кухни?

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