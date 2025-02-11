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Суд решит | Кто обязан возместить понесенные убытки за выведение пчел с участка?

11.02.2025

Жужжащая месть бывшего. Истец требует возместить убытки за выведение пчел из своего дома. Считает, что бывший муж специально подселил ей на участок целый рой пчел из корыстных целей. Ответчик иск не признает, так как на участке завелись пчелы другой породы. Он считает, что поведение истца – это месть за их развод.

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Суд решит | Кто обязан возместить понесенные убытки за выведение пчел с участка?

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