Суд решит | Кто заплатит за невыгодно проданный дом? 21.01.2025

Мечтала о спокойной жизни в загородном доме, а получила ежедневную шоу-программу от соседей Истец приобрела дом в элитном поселке, а получила цирк на выезде. Просит вернуть потраченные деньги и считает, что стала жертвой схемы развода. Ответчик с иском не согласен, считает что по документам все чисто, а соседи просто изменили свой характер.