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Суд решит | Купил машину, а ездить так и не смог 31.01.2025

Истец купил подержанное авто, но на следующий день не смог его завести. Теперь требует продавца оплатить ему ремонт. Ответчик иск не признает. При продаже машина была полностью исправна.

Суд решит | Купил машину, а ездить так и не смог

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