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Суд решит | Купил машину, а ездить так и не смог

31.01.2025

Истец купил подержанное авто, но на следующий день не смог его завести. Теперь требует продавца оплатить ему ремонт. Ответчик иск не признает. При продаже машина была полностью исправна.

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Суд решит | Купил машину, а ездить так и не смог

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