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Суд решит | Любовь за расписку

19.02.2025

Нужно ли возвращать деньги, если потратил на женщину сумму, превышающую размер долга? Истец одолжила крупную сумму денег любовнику, а после расставания осталась и без кавалера и без денег. Требует взыскать с бывшего ухажора 30 000 рублей. Ответчик против. Считает, что долг возвращать не обязан, ведь он помог не только женщине, но и ее сыну.

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Суд решит | Любовь за расписку

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