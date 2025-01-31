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Должна ли хозяйка собаки расплачиваться за экстренную посадку самолета. Каприз маленькой собачки закончился экстренной посадкой самолета. Маленькая собачка вызвала большую панику на борту самолета. Истец требует возместить ущерб за масштабный авиадебош. Ответчик с иском не согласна. Утверждает, что ее чихуа-хуа ни в чем не виновата, а инцидент произошел из-за черствости стюардессы.

Суд решит | Маленькая чихуа-хуа устроила переполох на борту самолета

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