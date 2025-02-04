Можно ли добиться вселения в квартиру, которая продана собственному сыну? Истец утверждает, что по вине сына осталась без крыши над головой и требует вселить ее в собственную квартиру. Ответчик иск не признает. Он согласен помогать матери, но жить с ней под одной крышей не намерен.

Суд решит | Мать хотела помочь сыну с жильем, а в результате осталась на улице

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