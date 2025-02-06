Преподавала по Булгакову, а выглядела по Маяковскому. Страсти педсовета. Осталась без работы из-за любви к ярким образам. Но уверена, что истинная причина увольнения в ревности ответчика. Требует восстановить в должности и выплатить средний заработок за время вынужденного прогула. Ответчик против. Считает увольнение правомерным, ведь закрутив роман с чужим мужем, истец забыла о служебных обязанностях.

Суд решит | Может ли директор уволить преподавателя за неподобающий внешний вид?

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