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Суд решит | Можно ли запретить бабушке видеться с внучкой из-за разных взглядов на воспитание?

11.02.2025

Современное воспитание не выдержало советской закалки. Истец требует запретить бывшей свекрови общение с девятилетней внучкой, так как считает, что бабушка своими методами воспитания наносит непоправимый вред детской психике. Ответчик против. Считает, что интернет-психология не может спорить с житейской мудростью.

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Суд решит | Можно ли запретить бабушке видеться с внучкой из-за разных взглядов на воспитание?

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