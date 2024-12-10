Суд решит | Нашла свою собаку у другой владелицы 10.12.2024

Истец спустя 3 года нашла свою потерянную собаку у новой владельцы и требует ее вернуть. Ответчик отказывается отдавать собаку без возмещения затрат на её содержание. С кем останется пес?