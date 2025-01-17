Суд решит | Невестка не оправдала надежд свекрови 17.01.2025

Можно ли вернуть половину стоимости квартиры у бывшей невестки? Истец требует у бывшей невестки половину взноса по ипотеке, кредитные платежи за три года и 50% стоимости квартиры. Ответчик против, считает, эти требования основаны не на законе, а на личной неприязни.