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Суд решит | Невнимательность ценой квартиры

16.01.2025

Кто первый сделал ремонт - того и квартира! Истец пришел в суд с требованием возместить ему ремонт, который он случайно сделал в квартире соседа. Ответчик против, считает, что не обязан рассчитываться за невнимательность горе-соседа.

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Суд решит | Невнимательность ценой квартиры

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