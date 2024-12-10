Суд решит | Новогодняя программа в стиле Крайнего Севера 10.12.2024

Истец и её семья хотели провести Новый год в кругу семьи, но столкнулись с экстремальными условиями. Вместо обещанных домиков и вкусной еды, они нашли только поляну и лес. Ответчик с иском не согласен. Программа включает интерактивные элементы, такие как установка юрты и приготовление пищи. Ответчик объясняет, что условия приближены к коренным жителям Крайнего Севера.