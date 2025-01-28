Суд решит | Обещать не значит жениться! 28.01.2025

Обязана ли мать жениха возвращать деньги, если свадьба не состоялась по вине ее сына? Истец требует от несостоявшейся сватьи вернуть деньги, потраченные на свадьбу детей. Ответчик все отрицает, считает, что свадьба не состоялась из-за обмана дочери истца и деньги возвращать не собирается.