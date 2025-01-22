3.46 RUB
3.39 USD
3.51 EUR
Суд решит | Обнаружил, что родной участок занят соседом
22.01.2025
Истец заявляет, что сосед самовольно занял его участок. Требует снести самовольную постройку и выплатить моральную компенсацию за нервное истощение. Ответчик иск не признает. Утверждает, что закадычный друг обещал ему передать во владение весь участок, а обещания надо выполнять.
Выпуски
20 видео
Суд решит | Обнаружил, что родной участок занят соседом22.01.2025
Суд решит | Должен ли мастер отделочник оплачивать клиентке ее тонкий эстетический вкус?30.01.2025
Суд решит | Хотела завести питомца, нажила врага30.01.2025
Суд решит | Полетела на отдых по системе "Фортуна", но фарт обошел стороной30.01.2025
Суд решит | Заработал на погребении отца28.01.2025
Суд решит | Хуже обиженной жены могут быть только две обиженные бывшие супруги28.01.2025
Суд решит | Обещать не значит жениться!28.01.2025
Суд решит | Истец требует взыскать крупный денежный долго умершего друга с его вдовы22.01.2025
Суд решит | Проиграл семейное счастье22.01.2025
Суд решит | Кто заплатит за невыгодно проданный дом?21.01.2025
Суд решит | Потребительский экстремизм или услуги, опасные для жизни?21.01.2025
Суд решит | Обязан ли сын делить наследство с мачехой?21.01.2025
Суд решит | Заборные войны на даче16.01.2025
Суд решит | Невнимательность ценой квартиры16.01.2025
Суд решит | Кто исправит недостатки новой кухни?14.01.2025
Суд решит | Должен ли клиент оплачивать пропущенные занятия?14.01.2025
Суд решит | Почему выпали наращенные волосы и кто ответит за страдания клиентки?14.01.2025
Суд решит | Как выселить из квартиры новую жену бывшего мужа?09.01.2025
Суд решит | Кто должен покрыть убытки заведения, если владелец ресторана сам спровоцировал драку?09.01.2025
Суд решит | Главный герой новогодних сказок отобрал у детей веру в чудо09.01.2025