Суд решит | Обнаружил, что родной участок занят соседом 22.01.2025

Истец заявляет, что сосед самовольно занял его участок. Требует снести самовольную постройку и выплатить моральную компенсацию за нервное истощение. Ответчик иск не признает. Утверждает, что закадычный друг обещал ему передать во владение весь участок, а обещания надо выполнять.