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Суд решит | Обязан ли сын делить наследство с мачехой?

21.01.2025

Ровесница-мачеха покорила сердце отца, а теперь собирается завладеть наследством. Вчера – одногруппница, а сегодня корыстная мачеха. Истец требует признать недействительными два договора купли-продажи квартиры. Утверждает, что на продаже квартиры настояла корыстная вдова его отца. Ответчик считает, что обвинения истца – месть за несостоявшиеся романтические отношения.

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Суд решит | Обязан ли сын делить наследство с мачехой?

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