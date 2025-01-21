3.44 RUB
3.41 USD
3.55 EUR
Суд решит | Обязан ли сын делить наследство с мачехой?
21.01.2025
Ровесница-мачеха покорила сердце отца, а теперь собирается завладеть наследством. Вчера – одногруппница, а сегодня корыстная мачеха. Истец требует признать недействительными два договора купли-продажи квартиры. Утверждает, что на продаже квартиры настояла корыстная вдова его отца. Ответчик считает, что обвинения истца – месть за несостоявшиеся романтические отношения.
Выпуски
20 видео
Суд решит | Обязан ли сын делить наследство с мачехой?21.01.2025
Суд решит | Кто заплатит за невыгодно проданный дом?21.01.2025
Суд решит | Потребительский экстремизм или услуги, опасные для жизни?21.01.2025
Суд решит | Один муж хорошо, а два лучше!17.01.2025
Суд решит | Невестка не оправдала надежд свекрови17.01.2025
Суд решит | Убила все живое!17.01.2025
Суд решит | Заборные войны на даче16.01.2025
Суд решит | Невнимательность ценой квартиры16.01.2025
Суд решит | Стала жертвой альфонса16.01.2025
Суд решит | Кто исправит недостатки новой кухни?14.01.2025
Суд решит | Должен ли клиент оплачивать пропущенные занятия?14.01.2025
Суд решит | Почему выпали наращенные волосы и кто ответит за страдания клиентки?14.01.2025
Суд решит | Как выселить из квартиры новую жену бывшего мужа?09.01.2025
Суд решит | Кто должен покрыть убытки заведения, если владелец ресторана сам спровоцировал драку?09.01.2025
Суд решит | Главный герой новогодних сказок отобрал у детей веру в чудо09.01.2025
Суд решит | Увольнение ради жизни матери26.12.2024
Суд решит | Дачные разборки26.12.2024
Суд решит | Украденный Новый год26.12.2024
Суд решит | Требует от дочери оплату комнаты19.12.2024
Суд решит | Возвел чужие стены на свои деньги19.12.2024