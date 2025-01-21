Суд решит | Обязан ли сын делить наследство с мачехой? 21.01.2025

Ровесница-мачеха покорила сердце отца, а теперь собирается завладеть наследством. Вчера – одногруппница, а сегодня корыстная мачеха. Истец требует признать недействительными два договора купли-продажи квартиры. Утверждает, что на продаже квартиры настояла корыстная вдова его отца. Ответчик считает, что обвинения истца – месть за несостоявшиеся романтические отношения.