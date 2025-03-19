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Суд решит | Обязано ли агентство по пошиву одежды предусматривать изменения в параметрах клиента?

11.03.1902

Мечтала о романтической сказке, а в итоге свадебное платье треснуло по швам. Первый танец молодых оказался роковым. Истец требует у ателье вернуть уплаченную сумму за пошив изделия, которое треснуло. Ответчик иск не признает. Считает, что не швеи несут ответственность, а лишние килограммы невесты.

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Суд решит | Обязано ли агентство по пошиву одежды предусматривать изменения в параметрах клиента?

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