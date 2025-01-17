Суд решит | Один муж хорошо, а два лучше! 17.01.2025

Можно ли признать брак недействительным, если жена имеет семью в другой стране? Истец требует признать брак недействительным и передать все общее имущество в его владение. Он уверен, что его супруга вела двойную семейную жизнь и уже 20 лет является женой другого мужчины. Ответчик с иском не согласна, утверждает, что все годы хранила верность только своему супругу и не заслуживает подобного отношения.