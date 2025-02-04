Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Смысл жизниБлиже некудаОдин деньЗдоровьеІснасцьЗдорово здоровым бытьСила верыБелорусская суперженщинаМаршрут построенДачаДело жизни. ВоенпромМесто для жизниАрсенал РодиныКонтроль качестваТвой городТехнополисСуд решит

Суд решит | Откровения в онлайне

04.02.2025

Блогер поделилась с подписчиками собственной историей и разрушила жизнь бывшего мужа. Можно ли требовать у бывшей супруги моральную компенсацию за публикации в социальных сетях? Кто оплатит курс психотерапии пострадавшему истцу? Истец требует взыскать с бывшей жены моральную компенсацию за публикации, которые испортили его репутацию и чуть не разрушили жизнь. Ответчик против. Уверена, что имеет полной право делиться с подписчиками историями из личной жизни.

Выпуски

20 видео

Суд решит | Откровения в онлайне

Похожие программы