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Суд решит | Отцовской заботы о сыне хватило на полгода

04.02.2025

Можно ли взыскать с бывшего мужа алименты за прошлое и будущее? Экономный папа. Истец требует взыскать алименты с бывшего мужа за прошлое и будущее. Бывшая жена утверждает, что отец обещал помогать сыну, но слово не сдержал, да еще стал приводить в дом новую невесту. Ответчик с иском не согласен. Утверждает, что достойно исполняет родительский долг, а его в клад в воспитание сына намного ценнее, а выплачивать алименты не обязан.

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Суд решит | Отцовской заботы о сыне хватило на полгода

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