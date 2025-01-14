Суд решит | Почему выпали наращенные волосы и кто ответит за страдания клиентки? 14.01.2025

Истец нарастила волосы, но носить из может только в пакете. Она пришла в салон за длинными волосами, но через сутки едва не осталась лысой. Требует вернуть деньги за услугу и компенсировать месяцы страданий и необходимость прятать прическу под париком. Ответчик своей вины не признает и говорит, что клиентка сама виновата, что лишилась наращенных волос.